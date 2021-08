Narke Electro-Jet im Test!

Schnell und jede Menge Fahrpaß mit ausreichender Reichweite– was sich im ersten Moment nicht unbedingt nach E-Antrieb anhört, haben die Designer und Ingenieure der NARKE JET LTD. aus Ungarn im preisgekrönten Design perfekt umgesetzt.

Mit bis zu ca. 75 km/h geht’s vollelektrisch übers Wasser und das im durchschnittlichen Geschwindigkeitsmix sogar bis zu zwei Stunden. Dass der Narke ordentlich Peffer hat, davon können sich Interessierte auf der Boot & Fun Inwater in Werder/Havel selbst überzeugen. Und auch wenn Jan zum ausgiebigen Testen sicherheitshalber den Neopren Anzug überstreifte, versichern Hersteller und das Team von PureVolt, dass man mit einem kleinen bisschen fahrerischer Disziplin auch in normaler, sportlicher Bekleidung pfeilschnell elektrisch über Wasser flitzen kann, ohne dass das Fahrvergnügen gleich mit einem Vollbad verbunden ist, und traten auch gleich selber den Beweis an.