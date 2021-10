Navier 27: Unterstützung aus dem Segel-Kosmos

Die beiden MIT-Ingenieure und Mitgründer des US-Start-ups „Navier“ Sampriti Bhattacharyya and Reo Baird holten den Foiling-Experten und sein Unternehmen Bieker Boats ins Team, um mit ihm ein leises, umweltfreundliches und technologisch innovatives „Boot der Zukunft“ zu konstruieren. Bieker hat den Bereich technisches Design übernommen und soll das Projekt vor allem in Sachen Leistung zum Erfolg bringen.

Der Unterschied zur Arbeit für den America’s Cup sei gar nicht so groß und bestehe vor allem darin, dass das Navier-Projekt weniger Spielraum für Versuche und Fehler biete als der America’s Cup, kommentierte Bieker seine Aufgabe.

In Elektro-Foilern sieht der AC-Konstrukteur durchaus das Potenzial, die Mobilität auf dem Wasser grundlegend zu verändern. „Der Schiffsverkehr in der westlichen Welt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der billigen Energie aus fossilen Brennstoffen abhängig. Leistungsstarke Motoren und billiger Kraftstoff in Kombination mit ineffizienten, aber leistungsfähigen, schweren Motorbootrümpfen wurden zur Standardform für die schnelle Fortbewegung auf dem Wasser“, so Paul Bieker. „Dagegen bietet Hydrofoiling die Möglichkeit, sich schnell übers Wasser zu bewegen und dabei einen Bruchteil der Energie eines herkömmlichen Schnellbootes zu verbrauchen.“