Neu aufgelegter Klassiker: Supermarine Spearfish 32

Die neue Spearfish 32 ist laut Supermarine eine direkte Weiterentwicklung des alten, rennerprobten Klassikers Fairey Marine Spearfish und soll in Sachen Rumpfdesign, Seetüchtigkeit und Leistung an die Eigenschaften ihres Vorgängers anknüpfen, während sie zugleich schlanker und moderner gestaltet und auf den neuesten Stand der Technik gebracht wurde. An ihrer Entwicklung beteiligt waren sowohl das Designteam von Supermarine als auch Yachtdesigner Stephen Jones.

Das Cockpit der neuen Spearfish 32 verfügt unter anderem über zwei großformatige Multifunktions-Touchscreens, rennsportähnliche Sitze sowie Wet-Bar und Lounge im hinteren Teil. Abnehmbare Sonnenliegen, Badeplattform und eine ausziehbare Badeleiter sollen an Deck für weiteren Komfort sorgen.