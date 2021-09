Neu aus Finnland: Quarken Boats

Quarken-Boote sind so konzipiert, dass der Kunde sicher und bei jedem Wetter über den alltäglichen Horizont hinausfahren kann, versprechen die Konstrukteure von Quarken Boats. Hohe Leistung und Handhabung bei wechselnden Seebedingungen stehen im Mittelpunkt des Produkts, so die Werft.

Alle Quarken-Boote werden von den neuesten Yamaha-Außenbordmotoren angetrieben und die Boote wurden in enger Partnerschaft von Grund auf speziell für Yamaha-Außenbordmotoren entwickelt. So ist z.B. der Gewichtstrimm der Boote auf die Yamaha-Außenbordmotoren abgestimmt, die für ein komfortables und stabiles Fahrverhalten und einen geringen Kraftstoffverbrauch garantieren sollen. Lt. einer Pressemeldung von Yamaha ist die neue Partnerschaft vorerst auf einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt. Zum Einsatz kommen sollen in erster Linie die brandneuen V6-Motoren des Herstellers, die in diesem Jahr vorgestellt wurden.

Erfahrenes Team hinter Quarken

Osmo Roukala, einer der Gründungspartner, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Bootsbranche und im Bootsdesign. Er hat Boote wie Finnmaster, Husky und Grandezza entworfen und hergestellt, die zahlreiche internationale Preise und Anerkennungen erhalten haben. “Als neue Ideen und Erfahrungen zusammentrafen, beschlossen wir, eine hochmoderne Flotte zu schaffen, die Seeleute auf der ganzen Welt ansprechen sollte. Meine Leidenschaft war schon immer das Leben auf dem Meer, und ich habe mein ganzes Leben damit verbracht, Boote zu bauen und zu entwerfen. In den letzten 30 Jahren habe ich so viele Bootsfahrer auf der ganzen Welt kennengelernt, mit denen ich mich über die Anforderungen an Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und Leistung ausgetauscht habe, und nun wollte ich mein gesamtes Wissen für das Design von Quarken zur Verfügung stellen.

Quarken 27 Cabin

Zu den Mitbegründern gehört auch der Geschäftsführer Antero Sundberg, der über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Management, Vertrieb und Netzwerkaufbau in der Bootsbranche verfügt. Er hat bereits mit mehreren bekannten Marken wie Yamaha, Yamarin, Finnmaster, Grandezza und Saxdor zusammengearbeitet. Sundberg erklärte, warum sie sich für Yamaha als Antrieb für ihre Boote entschieden haben: “Wir haben eine ähnliche Denkweise und einen ähnlichen Geist wie Yamaha, da wir beide das, was wir versprechen, auf die kundenorientierteste Weise liefern. Wir wissen, dass Yamaha über das bestmögliche Händlernetz und den bestmöglichen Service verfügt, egal wo man sich befindet, und das ist für unsere Kunden aufgrund der großen Reichweite und des abenteuerlichen Charakters der Boote entscheidend.”

Der dritte Partner Jussi Hurskainen, der auch Eigentümer von Idis Design Ltd ist, ist ein erfahrener Spezialist für industrielles und strategisches Design. Er konzentriert sich seit zwei Jahrzehnten auf den privaten und öffentlichen Transportsektor, einschließlich der Schifffahrtsindustrie. Herr Hurskainen hat zahlreiche Produktentwicklungsprojekte geleitet, die von der Gestaltung von Konsumgütern bis hin zu großen öffentlichen Aufträgen reichen.

Osmo Roukala ist für Design und Technik verantwortlich und arbeitet mit einem talentierten Team von Branchenexperten von Idis Design Oy und R2 Marine Ltd. zusammen.

Die Weltpremiere des ersten Modells ist auf der boot Düsseldorf 2022 geplant.

www.quarken.com