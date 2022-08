Foto: Boston Whaler

Die Centerkonsolen Boote der Dauntless-Baureihe richten sich sowohl an Angler und Fischer als auch an Wassersportler und aktive Familien als vielseitiges Sport- und Dayboat. So wie die Ur-Boston Whaler sind natürlich auch diese Boote doppelwandig und ausgeschäumt und damit unsinkbar.

Die Motor- und Steuerungspakete reichen von leistungsstarken Einzelmotoren ab 350 PS bis hin zu Doppelmotorisierungen bis zu insgesamt 600 PS und optionaler Joystick-Steuerung. Die Boote der zum Brunswick-Konzern gehörenden Marke werden werftseitig mit Mercury-Motoren ausgestattet.