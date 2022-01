Neu mit Außenborder: Invictus GT320S

Die Außenbordkonfiguration der GT320S bietet mehr Möglichkeiten, den Decksbereich zu gestalten. Der Raum, der bei der Version mit Z-Antrieb normalerweise dem Maschinenraum gewidmet ist, wird hier in einen großen Wohnbereich umgewandelt. Die Aufmerksamkeit für den Komfort der Gäste wird auch durch das Vorhandensein einer seitlichen Zugangstür auf der Backbordseite unterstrichen, die im Falle eines parallelen Liegeplatzes ideal ist. Alternativ kann sich der Eigner für eine klappbare Terrasse entscheiden, die als Entspannungsort im Schatten des Hardtops oder als echte Badeplattform dient. Die neue GT320S wird mit einem Bimini-Top geliefert, das automatisiert oder auf Wunsch mit einem Hardtop aus Karbon und integrierten Beleuchtungskörpern ausgestattet werden kann, eine Lösung, die man normalerweise bei viel größeren Booten findet.

Unter Deck sorgen die großen Fenster für viel natürliches Licht. Im Bug befindet sich die Essecke mit einem Stauraum, der in ein Bett umgewandelt werden kann, sowie das große Doppelbett im Heck, das mit Stauraum und Schränken ausgestattet ist. Das Badezimmer befindet sich in der Mitte des Bootes. Vorgesehen ist eine Doppel-Yamaha Außenborder-Motorisierung mit 2x 300 PS, optional sind auch 900 PS möglich. Die Invictus GT320S ist in acht Farbkombinationen erhältlich und mit vier Arten von Decksbezügen.