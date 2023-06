Neu und cool: Wellcraft 435

„Wir freuen uns, mit der Wellcraft 435 einen neuen Wegbereiter für abenteuerlustige Performance Cruiser vorstellen zu können”, sagt Nick Harvey, Wellcraft Brand Director. “Unsere extrem leidenschaftlichen Kunden verlangen das Beste an Leistung und Stil, und die Wellcraft 435 erfüllt beide Anforderungen. Dieses neue Boot ist ein wahrer Beweis für unser Engagement, die Grenzen des Machbaren in der Bootswelt zu verschieben.”

Mit der Einführung seines neuesten Flaggschiffs, der Wellcraft 435, will Wellcraft nach eigenen Aussagen die Grenzen der Performance Cruiser weiter verschieben. Dieses robuste und seegängige Boot wurde entwickelt, um auch grobem Wetter zu trotzen und auf allen Revieren zu Hause zu sein. Das soll die neue Wellcraft 435 zur guten Wahl für Bootsfahrer machen, die auf der Suche nach ihren nächsten Abenteuern das Beste verlangen. Wie schon die im letzten Jahr präsentierte Wellcraft 355 ( Test im MotorBoot Magazin 11/2022 ) knüpft auch die große Schwester an das erfolgreiche Konzept der sog. „Scandinavian Commuter“ an, geht aber beim Layout, der Materialauswahl und dem Design des Interieurs durchaus eigene Wege.

Entworfen vom berühmten Garroni Studio in Italien und dem anerkannten amerikanischen Schiffsarchitekten Michael Peters, bietet dieses starke und anspruchsvolle Modell eine beeindruckende Länge von 44′ (13,4 m). .

Drei Mal 350 PS

Angetrieben von drei Außenbordmotoren mit einer Gesamtleistung von 1.050 PS und ausgerüstet mit einem voll ausgestatteten Fahrstand, soll die Wellcraft 435 auch die härtesten Anforderungen erfüllen und sich jeder Herausforderung stellen, so der Hersteller. Doch nicht nur die harte Gangart ist der Wellcraft ins Lastenheft diktiert worden, natürlich ist die Yacht so konzipiert, dass sie hohen Komfort und Bequemlichkeit bietet. Das hohe Freibord und die Tür an der Steuerbordseite machen das Leben an Bord einfach und sicher. Im Bug befinden sich zwei große Gesellschaftsbereiche mit einer großzügigen Dreifach-Sonnenliege und Sitzgelegenheiten für die Unterhaltung, während das Heck zwei bequeme, seitlich klappbare Seitenterrassen für einen geräumigen Bereich zum Zusammensein unter freiem Himmel bietet.