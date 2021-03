Neue Azimut 53 Fly

Großzügige Familien-Yacht

Erklärtes Ziel ist es, ein Boot im 50-Fuß-Segment anzubieten, das sich perfekt für eine Familie eignet, die lange Zeit in absolutem Komfort an Bord verbringen möchte. Und das alles unter Beibehaltung des für Azimut typischen Stils.

Dafür wurden bestehende Lösungen so kombiniert, dass etwas Neues entsteht, das sowohl den Raum an Bord als auch dessen Wahrnehmung davon deutlich erweitert. Der großzügige Tagesbereich ist fast auf der gleichen Ebene angelegt, wobei die Kombüse in der Nähe des Eingangs und der Wohnbereich durch einen Höhenunterschied von nur 25 Zentimetern getrennt sind. Das überraschende Gefühl von Luftigkeit und Bewegungsfreiheit, das dadurch entsteht, wird durch seitliche Fenster verstärkt, die ohne Stützen vom Eingangsbereich bis zur Windschutzscheibe durchlaufen. So sind das natürliche Licht und die Aussicht auf das Wasser die Protagonisten der Yacht, was den Aufenthalt an Bord noch angenehmer macht. Die Stauräume, die Tiefe der Sessel und Sofas sowie die Küchengeräte wurden bis ins kleinste Detail durchdacht, um Funktionalität, Komfort, Bequemlichkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.