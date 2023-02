Mit einer Gesamtlänge von 5,79 Metern und einem Preis ab 19.350,-€ (Standard / ohne Motor) basiert die M19 lt. Hersteller auf einem verbesserten M-Rumpf, der mehr Stabilität und ein Handling im Stile eines Autos bieten soll, um die nächste Generation von Bootsfahrern anzusprechen. Bis zu neun Personen finden Platz in der Bayliner M19.

Für den Vortrieb kommen Mercury-Motoren zum Einsatz. (Foto: Bayliner)

Der M-Rumpf der Bayliner M-Serie, der auch bei Modellen von Quicksilver angeboten wird, lässt das Boot in der Tat wie auf Schienen fahren, was wir bei diversen Tests anderer Modelle selbst erfahren durften. Auch in der schnellen Kurve, legt sich das Boot im Gegensatz zum Boot mit V-Rumpf so gut wie gar nicht auf die Seite.