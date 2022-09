Neue Beneteau Antares 7

Mit der neuen Antares 7 setzt die französische Beneteau-Werft die Entwicklung der Antares-Baureihe fort. Dieses neue Modell tritt in die Fußstapfen der Antares 8. Das praktische asymmetrische Deckslayout mit nach Backbord seitlich versetztem Deckshaus, die seitliche Einstiegstür im Deckshaus, der große Gang an Steuerbord, die in das Hardtop integrierte Ausrüstung, die separaten Toiletten, die geräumigen Kojen und Stauräume machen sie zum idealen Boot für Familienausflüge, Wochenendtouren oder Angelausflüge mit Freunden. (Foto: Beneteau) „Wir haben uns die Antares 7 als einfach zu handhabenden Wochenendausflügler vorgestellt, der perfekt für Freizeitaktivitäten optimiert ist, den Passagieren aber auch guten Schutz bietet…“, so Alexis Chas, Produktmanager der Antares. „Sie profitiert von den Entwicklungen der Antares 8, vor allem in Bezug auf die Modularität. Die Antares 7 eignet sich für alle Arten von Aktivitäten zu jeder Tageszeit, so dass die Passagiere bequem an Bord zu Mittag essen oder eine Nacht verbringen können, während sie die idealen Bedingungen für den Wassersport genießen. Ein weiteres wichtiges Merkmal der Antares 7 ist ihr Stil, der sehr markant ist. Sie hat klare, kraftvolle Linien mit einer Mischung aus Energie und Eleganz. Wir freuen uns, die neue Generation der Antares 7 vorstellen zu können, die die Grenzen des Lebens an Bord in diesem Marktsegment noch weiter verschiebt“, ist Alexis Chas stolz auf das neue Boot.

Klares Design (Foto: Beneteau) Der konstruktiven DNA der Linie treu bleibend, hat der Weekender all die typischen Markenzeichen behalten, wie z.B. den Bogen, der durch das Dach des Steuerhauses gebildet wird – mit einem markanteren Look und einem Hauch von Modernität. Die Cruising- und Fishing-Versionen der Antares 7 haben ihre eigenen spezifischen Dekorationen am Steuerhaus und am Rumpf. Modular konfigurierbar Zum Angeln, Schwimmen, Sonnen, Essen und Genießen auf dem Wasser ist die Antares 7 immer gut geeignet, verspricht die Werft. Die Breite des Bootes beträgt nicht mehr als 2,5 m, so dass es auf der Straße getrailert werden kann. Das große U-förmige Cockpit bietet bequem Platz für fünf Personen zum Mittagessen und Entspannen. Es gibt eine ausklappbare Bank an Backbord im Schanzkleid und eine Bank im vorderen Bereich der Plicht, die auch eine Kühlbox aufnehmen kann. Natürlich lassen sich alle diese Sitze leicht in eine geräumige Sonnenliegefläche umwandeln.

Praktisches Handling und Funktionalität Deco Cruising Version (Grafik: Beneteau) Die vielen Stauräume im Cockpit bieten Platz, um die Ausrüstung für einen oder zwei Tage an Bord zu verstauen. Neu ist, dass das Cockpit der Antares 7 leicht nach Backbord verschoben wurde. Dadurch entsteht an Steuerbord ein großer Durchgang, der den Zugang zur vorderen Sonnenliege und zum Ankerkasten erleichtert. Das Steuerhaus kann durch ein Bimini-Top erweitert werden, um den Passagieren vollen Schutz im Cockpit zu bieten. Es kann auch mit Längsstangen ausgestattet werden, um zusätzliche Ausrüstung, wie z. B. ein SUP-Board, sicher zu verstauen. Neuer Salon Die Antares 7 verfügt über einen neuen Salon mit einem hohen Maß an Komfort. Die Modularität wird durch einen drehbaren Fahrersitz und eine Beifahrerbank, die sich im Handumdrehen umdrehen lässt, noch verstärkt. Mit der zweiten Bank oder Koje entstehen so gegenüberliegende Sitze. Die kleine Kombüse hinter dem Fahrersitz ist mit einem Kochfeld, einer Spüle und einem Kühlschrank ausgestattet. Die Liebe zum Detail und zur Ergonomie zeigt die Werft beim komfortablen Fahrerplatz, der mit einem schwarzen, einteiligen Armaturenbrett ausgestattet ist.