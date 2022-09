Modular, komfortabel, vielseitig

Beneteau Flyer Spacedeck

Die Kombination aus klaren, schlanken Linien, einem längeren Deck, das die Bewegung an Bord erleichtert, Details wie die schwarzen Armaturenbretter, Handläufe und Zierleisten und hochwertigen Materialien sollen Eleganz und Spaß im modernen Design für ein sportliches Gefühl an Bord miteinander verbinden, so der Hersteller. Eine modular anzupassende Ausstattung und Einrichtung sollen die Vielseitigkeit des Bootes erhöhen. So gibt es z.B. zusätzlich zur Achterbank, die sich in eine Sonnenliege umwandeln lässt, je eine herausklappbare Bank im Backbord- und Steuerbordschanzkleid.

Beneteau Flyer 8 SUNdeck (Foto: Beneteau)

Die Polstersitze von Fahrer und Beifahrer lassen sich umdrehen, so dass eine Cockpit-Lounge für sechs Personen entsteht. Der Weg vom Steg an Bord wird durch die beiden bündig angeordneten Badeplattformen erleichtert und den Bereich hinter dem Motor. Dieser Raum ist frei und erleichtert die Bewegung an Bord und den Zugang zum Wasser, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass sich die hintere Bank in eine Sonnenliege verwandeln lässt.