Neue Bilder der Pirelli 35

Das RIB ist sowohl mit Außenborder als auch mit Z-Antrieb erhältlich und richtet sich laut TecnoRib an alle, die ein solides und sicheres Fahrgefühl genießen wollen, aber nicht auf eine gute Performance verzichten wollen. Die mögliche Leistung des Bootes reicht von 600 bis 700 PS in der Benzinversion und von 600 bis 640 PS in der Dieselversion.

© TecnoRib, www.imagemotti.com

Ted Mannerfelt, der das von seinem Vater Ocke gegründete Studio heute leitet, beschreibt das Projekt wie folgt: „Wir wollten ein Modell entwerfen, das schnell aussieht, selbst wenn es stillsteht. Aufbauend auf dem Erfolg der Pirelli 42 stellt die Pirelli 35 eine schöne Weiterentwicklung dieser dar, allerdings mit kompakteren Abmessungen. Dank ihrer schlanken Linien und ihres modernen Looks passt sie zweifellos in die neue Richtung, die die Marke in Sachen Design eingeschlagen hat. Wir haben ein Boot geschaffen, das in Bezug auf Motorisierung und Innenausstattung an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden kann, um den Eignern die Möglichkeit zu geben, das Boot ihrer Träume zu erwerben.“

© TecnoRib, www.imagemotti.com

Technische Daten

Länge über alles: 11,1 m

Breite: 3,8 m

Kraftstoff: 750 l

Wasser: 150 l