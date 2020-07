Neue Daycruiser: Bavaria Vida 33

Die ersten beiden Prototypen des neuen Bavaria Daycruisers werden im September auf den Test-Kurs geschickt. Und auch der Name des neuen sportlichen Motorbootes, das es in Varianten mit und ohne Hardtop geben soll, steht bereits fest: Bavaria Vida 33. Basis für das erste Motorboot mit Außenborder von Bavaria Yachts ist die ehemalige „Neo“ von Greenline Yachts. Am Rande der boot Düsseldorf 2020 hatten sich die Bavaria Yachtbau GmbH und SVP Yachts aus Slowenien vertraglich über die Übernahme aller Rechte an dem Neo-Konzept geeinigt.

Gebaut wird die Bavaria Vida 33 in einer offenen Version und einer Version mit Hardtop. Zusammen mit dem sportlichen Rumpfdesign, mit eingelassenen Rumpffenstern, ergibt sich die dynamisch elegante Silhouette der Bavaria Vida 33.