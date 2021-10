Neue Details zur Sunseeker Predator 65

Ihr Äußeres wird von viel Glas, Teakholz, Kohlefaser und poliertem Edelstahl geprägt. Das achtere Cockpit besteht in der Standardausführung aus bequemen Sitzgelegenheiten auf einem großen Sonnenpolster und einer Bar mit passenden Hockern. Zukünftige Eigner können sich aber auch für eine vollständig integrierte Wet Bar oder eine erweiterte J-förmige Lounge-Sitzgruppe entscheiden. Optional ist zudem eine Crew-Kabine, die über einen eigenen Treppenaufgang im hinteren Cockpit erreichbar ist.

© Sunseeker

Eine extrabreite Beiboot-Garage ermöglicht den Transport und das Zuwasserlassen eines Williams 345 Jet-Tenders über eine neue, diagonal verschiebbare hydraulische Badeplattform. In der zusätzlichen Garage können SeaBobs, SUP‘s, Tauchausrüstungen oder Ähnliches untergebracht werden.

Andrea Frabetti, CEO von Sunseeker International, kommentierte: „Die Predator 65 ist ein aufregendes Boot. Sie bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis und gleichzeitig einen geräumigen Wohnbereich, in dem die Eigner ihre Zeit auf dem Wasser genießen können. Die Leidenschaft der Sunseeker-Design- und Ingenieurteams spiegelt sich in den herausragenden Innovationen an Bord dieses aufregenden neuen Modells wider.”