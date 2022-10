Das neue Flaggschiff der Pardo Yachts Flotte ist zwischen der Walkaround– und der Endurance-Reihe positioniert, wobei der Fokus auf einen sehr komfortablen Innenraum Hand in Hand mit den Rumpflinien eines sehr leistungsstarken 75-Fuß-Schiffes geht. Es setzt die Zielrichtung der Pardo GT52 fort: Der luxuriöse und elegante Charakter des Interieurs soll der perfekte Rahmen für den Eigner sein, der das Boot wie eine Villa auf dem Meer erleben möchte. Im Außenbereich werden große Sonnendecks und Loungebereiche auf dem Achter- und Vorderdeck als Terrassen sein, um den Kontakt mit dem Meer zu genießen. Ein vielseitiger und leistungsstarker “Crossover” Die Vielseitigkeit der GT-Baureihe stand bereits an Bord der Pardo GT52 im Vordergrund, bei der die Innenaufteilung in zwei Versionen angeboten wird. Bei der Pardo GT75 vergrößern sich die Dimensionen und die Flexibilität der Konfiguration, die eine Vielzahl von Kombinationen sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich bietet, die sich den Bedürfnissen des Eigners anpassen können, so die Werft in ihrer Pressemitteilung.

Das Kernkonzept der Baureihe soll die ständige Kommunikation zwischen Innen- und Außenraum durch die zu öffnenden Bereiche auf dem Hauptdeck ermöglichen. Die Linien der Pardo GT75 wurden von Zuccheri Yachts Design entworfen, bei der Innen- und Außengestaltung führte Nauta Design die Zeichenfeder. Typisch für eine Pardo ist auch her der negativ nach innen fallende Vorsteven. Vielfältige Kombinationen Die Vielseitigkeit der Pardo GT75 beginnt im hinteren Bereich, wo die Versionen “Tender Garage” und “Beach” verfügbar sind. In der ersten Konfiguration ist das Cockpit so gestaltet, dass es ein sehr großes Sonnendeck hinter der C-Sitzgruppe beherbergt: Dieser Bereich lässt sich bei Bedarf elektrisch anheben und gibt eine Garage für den Tender frei. Diese Lösung entspricht dem typischen Ansatz in der Welt der Superyachten, wo die Unterbringung des Beibootes an Bord ein Muss ist. Die “Beach”-Version verfügt über eine Terrasse mit Blick auf das Meer, von der aus der private Zugang zur Eignerkabine reserviert ist. In der “Beach”-Version kann das Achterdeck, das frei von allen festen Strukturen ist, vom Eigner nach Belieben mit freistehenden Möbeln eingerichtet werden, was den Raum noch vielseitiger macht: tagsüber als Strandbereich und bei Sonnenuntergang als perfekter Ort für Aperitifs und Partys mit Blick auf das Meer. Beide Versionen des Bootes können mit ausklappbaren Seitenterrassen ausgestattet werden, die den Lebensraum der Pardo GT75 weiter vergrößern.

Der Walkaround-Charakter des neuen Flaggschiffs von Pardo Yachts ist integraler Bestandteil des Außendesigns: Die Seitendecks gehen bis auf Deckshöhe, so dass im Bug ein sehr großer, bündiger Entspannungsbereich entsteht. Im Vorderdeck ist ein Wohnbereich mit einem C-förmigen Sofa und einem Tisch die Hauptrolle, in Kombination mit einem mehr als großzügigen Sonnendeck, das mit einer mittleren Rückenlehne ausgestattet ist. Dank des bündig abfallenden Decks gewinnt der vordere Innenraum, in dem sich bei diesem Modell die VIP-Kabine und die Mannschaftsunterkünfte befinden, erheblich an Volumen. Elegantes und funktionelles Interieur Das Hauptdeck der Pardo GT75 soll elegantes Design mit Funktionalität und Komfort zu verbinden, um lange Fahrten mit Gästen an Bord zu genießen. Die Gestaltung des Innen- und Außenbereichs wurde Nauta Design anvertraut, die es laut Werft meisterhaft verstehen, die Raffinesse der Einrichtung mit der Effizienz der Raumaufteilung zu verbinden. Die Qualität der verwendeten Materialien wird durch die Helligkeit der Kabinen unterstrichen, die dank der sehr großen Fenster ständig mit natürlichem Licht versorgt werden.