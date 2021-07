Neue Sunseeker Predator 55 EVO

Die Predator 55 EVO™ ist Sunseekers neuestes technologieorientiertes Modell. Das Design wird durch die Aufbauten und das Interieur der Predator 55 EVO™ unterstrichen. Die markanten Linien der Sunseeker Predator werden von Edelstahl-Details umrahmt, die sowohl im Rumpfband, den Kohlefaserverkleidungen als auch in der Innenausstattung sichtbar sind. Die Predator 55 EVO™ verfügt über Innenausstattungsdetails, die man lt. Werft sonst eher bei größeren Custom Yachten findet, von der auffälligen Beleuchtung bis hin zu den Edelstahleinfassungen an Schränken und Regalen. Die Eigner können sich über eine großzügige Badeplattform am Heck freuen, mit einer verbesserten Beiboot-Garage, die per Fernsteuerung ein reibungsloses zu Wasser lassen und boarden ermöglicht. Die Garage bietet Platz für einen 325 Williams-Jet-Tender, SUP-Boards, SeaBobs und Tauchausrüstung. Zwei Volvo Penta D11-725 Motoren mit Wellenantrieb und je 725 PS sorgen für eine Höchstgeschwindigkeit von 32 Knoten.

