Neue Targa 41 in der Entwicklung

Die neue Targa 41 präsentiert sich im klassischen Targa-Design elegant, zeitlos, robust und dennoch modern. Sie bietet mit Ihren zwei Kabinen und zwei separaten Bädern Platz für bis zu fünf Personen.‍ Dafür wurde das Layout überarbeitet und modernisiert, sowie zahlreiche Details neu gedacht und umgesetzt, um den Platz- und Komfortlevel auf ein neues Niveau zu heben.

Umfangreiche Ausstattung

In der Basisausstattung soll die neue Targa 41 bereits über eine sehr umfangreiche Ausrüstung verfügen, so der Hersteller. So zählen z. B. Aft Door, CFC (Comfort Fore Cabin) und Flybridge bereits zum Standard. Einige herausragende Merkmale des Bootes sind die rahmenlosen Pilothouse Fenster, vergrößerte Fenster in der Achterkabine, die jetzt eine noch besseren Ausblick zulassen, große Panorama Fenster im Dach des Deckshauses und der Vorschiffs-Kabine, Rumpfseitentüren auf dem Achterdeck, vergrößerte Schiebetüren und großer Stauraum unter dem Boden des Deckshauses.