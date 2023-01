Die sportliche 59 BR soll in erster Linie viel Spaß machen und das auch bei raueren Bedingungen. Die Werft verspricht, dass sie ein sehr stabiles und berechenbares Boot ist, das sich auch unter etwas anspruchsvollen Wetterbedingungen gut fahren lässt. Die größte Motoroption ist der Yamaha F115, der eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 37 Knoten ermöglicht, und eine Reisegeschwindigkeit im Bereich von 19 bis 24 Knoten (35-44 km/h) bei Verbräuchen von unter einem Liter/nautische Meile (1,852 km) bieten soll.

Mit einer Länge von 5,95 Metern über alles und einer Breite von 2,25 Metern ist der Bowrider problemlos trailerbar. Das Layout ist vielseitig nutzbar, bietet Sitzplätze für bis zu sechs Personen. Das Boot wurde für Tagesausflüge für Paare, Familien oder eine Gruppe von Freunden konzipiert. Das Boot wird auf der boot Düsseldorf in Halle 4, am Stand B20 ausgestellt.

Der breite Rumpf macht das Boot extrem stabil. Der größte verfügbare Motor ist der Yamaha F115, mit dem eine Höchstgeschwindigkeit von rund 37 Knoten möglich ist.

Eines der Highlights ist die gut geformte Windschutzscheibe. Sie soll besonders guten Schutz vor Wind und Gischt bieten, reicht weit an den Boots-Seiten entlang und ihre Höhe wurde mit Hilfe von Strömungsberechnungen optimiert, um den Fahrkomfort zu maximieren. Der hintere Passagierbereich wird von einem geräumigen Sofa mit klappbarer Rückenlehne dominiert, das sich im Handumdrehen in eine bequeme Sonnenliege verwandeln lässt. Die Sitze für den Skipper und den Navigator sind ebenfalls drehbar und verwandeln den hinteren Bereich in einen geselligen Bereich. Durchdachte und gut platzierte große Stufen im gesamten Boot sorgen dafür, dass man sich mühelos vom Bug zum Heck bewegen kann, und der Wasserskibogen (Zubehör) dient als stabiler Handlauf, wenn man sich im Achterschiff und auf den Badeplattformen bewegt. Das Softdeck gehört zur Standardausstattung und rundet das stilvolle Gesamtbild des Bootes ab. Der offene Bereich ist sorgfältig gestaltet, und alle Stauräume und Ablagen wurden maximiert.

Das großzügige und funktionale Layout der Yamarin 59 BR. Der gesamte Boden und alle Laufflächen an Bord sind serienmäßig mit dem optisch attraktiven und rutschfesten Softdeck-Decksmaterial ausgelegt. (Fotos: Yamarin Boats)

Bereits im Standard ist auch die 59 BR mit dem elektronischen Yamarin Q-System mit Multifunktions-Display ausgestattet, das alle Funktionen von der Navigation über die Darstellung der Motordaten bis zur Steuerung der Entertainment Systeme an Bord beinhaltet, sowie zahlreiche optionale Funktionen bietet. Zur Standard-Ausstattung gehört hier auch der Q-Guard, ein Service, mit dem das Boot und der Status der Systeme auch aus der Ferne überwacht werden kann.