Mit den kantigen Linien und dem zeitgemäßen Design ist der neue Leopard 40 Powercat sofort als Teil der neuen Generation von Leopard-Powerkatamaranen erkennbar. Wie bei ihren 46- und 53-Fuß- Vorgängern und wie bei der Segelserie, zieht sich die Seitenverglasung über die gesamte Bordwand. Das schlanke Salondach integriert elegant die lt. Herstellerangaben größte Flybridge, die es je bei einem 40-Fuß-Katamaran gab. Die Flybridge sowie auch der Salon, bieten einen 360°-Blick, um die unendlichen Möglichkeiten der Reiseziele in vollen Zügen zu genießen. An Bord der Leopard 40PC bietet jeder Wohnbereich eine bereichernde Erfahrung des Lebens auf See, so die Werft in einer Pressemitteilung. Der großzügige Außenbereich teilt sich auf in die Bereiche: Achtercockpit, Flybridge, Achterdecks, sowie extra Sonnenbereiche, die über die Seitendecks oder direkt vom Salon über die Vordertür zugänglich sind. Das ermöglicht es, neben der Geselligkeit an Bord auch private Rückzugsräume zu finden.

Alexander Simonis / Simonis Voogd Design – Schiffsarchitekt: “Die neue Leopard 40PC war unsere größte Herausforderung. Es ist eine kleinere Version der Leopard 53PC und der 46PC, die auf 40 Fuß ein ähnliches Komfortniveau und eine ähnliche Leistung bietet. Je kürzer ein Mehrrumpfboot ist, desto empfindlicher reagiert es auf das Gewicht und desto fragiler ist das Gleichgewicht in Längsrichtung. Dank intensiver Forschung mit unseren CFD-Tools (Computational Fluid Dynamics) konnten wir in dieser Größe außergewöhnliche Spitzenleistungen erzielen.“ Sobald das große Schiebefenster geöffnet wird, zeigt sich der Charme des neuen, modernen Designs der Leopard-Einrichtung, verspricht die Werft. Die L-förmige Kombüse auf der Backbordseite ist voll ausgestattet. Am Bug ist der Komfort des Salons an der Qualität der Polsterung zu erkennen. Auf der gegenüberliegenden Seite bietet der Innensteuerstand ein hohes Maß an Sicherheit mit perfekter Rundumsicht und gleichzeitig Schutz vor den Elementen.

Die drei Kabinen sind alle mit großzügigen Inselbetten und Meerblick ausgestattet. Die beiden Badezimmer, die sich im Gang auf der Backbordseite und im Vorschiff auf der Steuerbordseite befinden, bieten ein geräumiges Ambiente mit einer separaten Dusche. Nichts stört den Komfort der Passagiere, denn die beiden Technikräume im Heck sind getrennt, isoliert und nur von außen zugänglich. Sie sind mit zwei Diesel-Motoren mit 250 PS ausgestattet. Sie versprechen eine Reisegeschwindigkeit von 17 Knoten und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 20 Knoten und bieten eine große Reichweite bei niedrigeren Geschwindigkeiten, um den Ansprüchen der größten Reisen gerecht zu werden. Franck Bauguil – VP Yacht Ownership & Product Development bei Leopard Catamarans: “Die Leopard 40PC ist ein völlig neues Modell, welches die Linie der Powerkatamrane 53PC und 46PC fortesetzt. Sie bietet ein völlig neues Volumen und einen neuen Komfort, insbesondere in den Kabinen. Die Leistungen auf See – Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch, Stabilität und Zuverlässigkeit – entsprechen der weltweiten Führungsposition von Leopard Catamarans in diesem Segment.“