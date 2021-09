Neuer Leopard 46 PC im Bau

Die Innenausstattung besticht lt. Werft durch edle Materialien, sorgsam gearbeitete Einbauten und perfektes Finish der Oberflächen. Alle Sofas, Sitz- und Liegegelegenheiten sind mit hochwertigen Polstern versehen. Wie auch bei anderen Leopard Katamaranen, haben die Kabinen Queen-Plus-Size-Betten mit mehreren Schaumstofflagen und sind von der Seite zugänglich, so dass man sich an Bord wie zu Hause fühlt. Alle Kabinen bekommen durch viel natürliches Tageslicht, sind Großzügig und haben besonders viel Bodenfläche.

Die äußeren Linien des Katamarans zeigen ein elegantes, auf das Wesentliche reduzierte Styling. Dabei sind die Übergänge zwischen Außen- und Innenbereich fließend, so dass die Yacht mit Großzügigkeit, und viel Bewegungsfreiheit besticht. Die klare Struktur der Yacht setzt sich in ihrem modernen, eleganten Interieur fort. Die exklusive Innenausstattung ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Designteam von Robertson und Caine und der südafrikanischen Innenarchitektin Ali Beetge von Lijn Architectural Interiors.

Im Salon überrascht die Pantry mit einem neuen Konzept. Während sich der Arbeitsbereich mit Herd und Spüle wie gewohnt an der Backbordseite befindet, ist auf der Steuerbordseite ein geräumiges Sideboard platziert worden, in dem sich neben weiteren Schränken zum Stauen von Vorräten und Equipment vor allem auch der Weinkühler, die Eiswürfelmaschine und der Getränkeschrank befinden. Mit dieser entzerrenden Anordnung haben sowohl Koch als auch durstige Gäste ausreichend Raum zum Abschmecken des Dinners bzw. Zubereiten der Getränke.

„Bei der Fertigstellung des endgültigen Entwurfs waren wir sehr zufrieden, dass wir dem Leopard 46 PC einen ganz unverwechselbaren Charakter geben konnten. Er ist das selbstbewusste Statement für eine neue, zweite Generation von Motor-Katamaranen aus dem Hause Leopard. 30 Jahre der produktiven Weiterentwicklung der Serie, in Verbindung mit ganz neuen Denkansätzen, ließen hier etwas gänzlich Neues entstehen”, sagt Anthony Key, Chefingenieur bei Robertson und Caine. „Wir sind uns sicher, dass wir mit diesem Konzept die zu Recht hohen Erwartungen unserer anspruchsvollen Eigner und Charterer an die Marke Leopard Catamaran mehr als erfüllen.”

Flybridge mit Spoiler

Für viele ist der schönste Platz auf einem Katamaran auf der Flybridge. Auf dem neuen Leopard 46 PC wurde der voll ausgestattete, komfortable Hauptsteuerstand im vorderen Bereich der Steuerbordseite auf der Flybridge positioniert, so dass der Skipper von hier aus alles im Blick hat. Für noch mehr Komfort und Schutz wurde die Flybridge mit einem stabilen Hardtop überdacht, das am hinteren Ende über neu integrierte Spoiler verfügt, die von Achtern eintretende Turbulenzen während der Fahrt mindern und vor Zugluft schützen. So ist ein ungestörtes, angenehmes Sonnenbad auf den darunterliegenden Sonnenliegen gesichert.

Fließende Verbindung zwischen Cockpit, Salon und Vorschiff

Der Salon und das anschließende große, offene Cockpit sind neben der Flybridge der Hauptlebensbereich an Bord. Große Glasschiebetüren lassen nicht nur viel natürliches Licht hinein, sondern ermöglichen auch eine direkte, fließende Verbindung zwischen beiden Räumen. Im Achtercockpit mit der großen, U-förmigen Dinner-Lounge finden am Esstisch bequem acht Gäste Platz. Das Vordeck mit den gepolsterten Sonnenliegen wird direkt über die gläserne Salonfront erreicht.