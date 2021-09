Neues FJORD Flaggschiff

Andrea Zambonini, Produktmanager FJORD : „Dieses Boot verkörpert die pure DNA einer FJORD, die diese Marke so erfolgreich gemacht hat: ein außergewöhnlich komfortables Cockpit mit einer vollausgestatteten Decksküche und einem Sonnendeck, unter dem sich ein Tender verstauen lässt. Der Steuerstand ist futuristisch wie nie zuvor und auf Wunsch lässt sich eine vom Cockpit aus zugängliche Crewkabine einrichten.“

Maxim Neumann, Vertriebsleiter HanseYachts AG: „Mit dem großen Erfolg der FJORD 41XL mit über 100 verkauften Schiffen in einem Jahr, stieg auch die Anfrage für eine 53-Fuß XL-Yacht. Wir haben aber nicht einfach das Erfolgskonzept der 41XL auf eine zwölf Fuß größere Yacht übertragen, sondern es auch konsequent weiterentwickelt. Entstanden ist eine neue FJORD der Superlative, auf die wir alle sehr stolz sind.“

Design- und Leistungsmerkmale der neuen FJORD 53XL

Rumpf

Die riesigen, charakteristischen Fensterflächen im Rumpf sollen nicht nur ein Maximum an natürlichem Licht im Interieur garantieren, sondern auch zu einem unverkennbaren Erscheinungsbild auf dem Wasser beitragen. Das Ankersystem ist komplett in das Rumpfdesign intergiert und kann elektrisch ausgefahren werden.

Deck





Der Fahrstand gleicht einer modernen Kommando-Zentrale und ist neben drei ergonomischen Pilotensitzen auch mit drei 19-Zoll-Plottern und drei stilvoll integrierten Getränkehaltern ausgestattet. Das größte jemals von FJORD konzipierte Deckslayout erlaubt eine besondere Cockpitgestaltung: Zwei große Pantry-Blöcke auf Steuerbord und Backbord mit einer großen Sitzlandschaft und zwei Tischen für bis zu neun Personen, oder mit einer U-Lounge und einem sehr großen, elektrisch absenkbaren Tisch. Auf dem Achterschiff ist eine große Sonnenlounge für bis zu vier Personen positioniert. Unter der Liegefläche befindet sich ein großer Stauraum, der optional auch als Tender-Garage genutzt werden kann. Das gesamte Cockpit wird von einem großen T-Top beschattet, dessen robuste Dachsäulen in der Bordwand integriert sind, und so neben Stabilität auch die Bewegungsfreiheit an Deck garantieren. Auf dem Vorschiff mit dem FJORD-typischen Walkaround, findet sich eine zweite, große Sonnenlounge.