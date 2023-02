Neues Power-Rib: Technohull Omega 48

Neues Design

Omega 48 mit 5x 450 Mercury Racing Motoren

Mit ihrem stilvollen Aussehen und den großzügigen Wohnräumen soll die Omega 48 eine neue Perspektive auf das Vergnügen bieten, einen Tag auf See zu verbringen. Ihr modernes Design ist klar, aerodynamisch und schnittig, mit stromlinienförmigen Oberflächen und einem scharfen, aggressiven Look, während sie gleichzeitig extrem breite und sorgfältig gestaltete Decksflächen und Innenräume bietet, die das Erlebnis der Gäste an Bord optimieren. Mit einem geräumigen Deck und einer Breite von 4,72 m setzt die Omega 48 lt. Hersteller neue Maßstäbe in der Kategorie, was den Raumkomfort an Deck angeht.

Omega 48 mit Innenbordern

Hohe Leistung

Die Omega 48 verfügt über ein Rumpfdesign, das unter Berücksichtigung der großen Breite des Bootes für hohe Leistungen optimiert wurde. Dank des patentierten Dynastream-Rumpfdesigns von Technohull ist die Omega 48 ein Leistungsträger, der Erwartungen übertreffen soll und hohe Geschwindigkeiten, sehr gutes Seeverhalten, exzellentes Handling auch bei rauen Wetterbedingungen, hohen Komfort und maximale Effizienz bietet. Die Motorenoptionen reichen von 2 x 600 PS bis zu 5 x 450 PS, dazwischen sind viele Kombinationen und Dieseloptionen erhältlich.