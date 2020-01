Nimbus Boats komplettiert WTC-Modellreihe

Nimbus T8 (Grafik: Nimbus Boats)

Nicht nur die Paragon 31 wird jetzt auch mit Flybridge neu vorgestellt. Mit der neuen Nimbus Tender 8 und der Nimbus C 11 geht die schwedische Werft in die letzte Runde zur Komplettierung der WTC-Baureihe, die in den verschiedenen Größen immer auf Basis des jeweils gleichen Rumpfes verschiedene Versionen als sportlicher Weekender (W), praktischer Tender (T) und komfortabler Commuter (C) anbietet. Die C 11 mit Deckshaus folgt der offenen T11 folgt, die im letzten Jahr ihre Premiere auf der boot 2019 hatte. Die Boote der WTC-Baureihe greifen dabei die lange Tradition der Werft im Bau sehr sportlicher und gleichzeitig funktionaler und sicherer Boote auf. Während die Boote der 9- und der 11-Meter Klasse sowohl mit Außenborder- als auch mit Innenborder-Motorisierung verfügbar sind, sollen die kleineren Boote der 8-Meter Klasse ausschließlich mit Außenbordern motorisiert werden.

www.nimbusboats.se