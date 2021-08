Nimbus C8 und T9-Twin Engine

Mit der Verado V8 Motorisierung mit bis zu 300 PS sind sehr sportliche Fahrleistungen möglich – die 40 Knoten wurden mit unserem Testboot und 300 PS am Heck und drei Personen an Bord locker geknackt. Dabei läuft der scharf geschnittene Zwei-Stufen Rumpf auch in der Welle weich und souverän, und punktet mit guter Beschleunigung. Einen ausführlichen Test der Nimbus C8 und ihrer offenen Schwester T8 lesen Sie in einer der kommenden Ausgaben des MotorBoot Magazins !

Zwei mal Mercury Verado V6 225 am Heck: Nimbus T9 (Foto: C. Schneider)

Nimbus T9

Eine echte Granate bekamen wir mit der brandneuen und überarbeiteten Version der Nimbus T9 in die Finger. Soviel sei schonmal verraten! Neben der T= Tender 9 wird die Baureihe durch die W = Weekender 9 und die C= Commuter 9 vervollständigt. Auch wenn die erste Yacht der Generation 2 noch nicht in allen Details dem späteren Serienstandard entsprach – so sollen z.B. noch Änderungen am T-Top vorgenommen werden, der obere Rahmen wird später ein GFK-Bauteil sein, die Rohre der Stützen werden in hochglanzpoliertem Edelstahl gefertigt – präsentierte die Werft hier ein Boot, dem anzumerken war, auf welch hohem Level diese Konstruktion ausgereift ist.

Das beginnt mit der Materialauswahl und der hochwertigen Verarbeitung, für die die schwedische Werft bekannt ist. Ob vorne auf der Sonnenliege, achtern in der Social Area oder in der lauschigen Vorschiffskabine – Wohlfühlgarantie herrscht überall an Bord. Wer am üppig ausgestatteten Fahrstand Platz nimmt, ahnt schon, dass die Fahrt in die Badebucht, zum nächsten Restaurant oder dem einsamen Strand schnell von statten gehen darf – spätestens beim Blick auf die doppelten Fahrhebel wird klar, dass Nimbus das erfolgreiche Modell in dieser Richtung nochmal ordentlich nachgeschärft hat.