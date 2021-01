Nimbus C8 vorgestellt!

Die Nimbus C8 basiert auf dem gleichen Rumpf wie der preisgekrönte T8, mit den gleichen Abmessungen, aber etwas mehr Gewicht durch das Deckshaus. Das Design des neuen Bootes ist ähnlich wie bei den Schwestermodellen C9 und C 11 mit großen lichtdurchfluteten Fenstern, einem offenen Deck und Außenbordmotoren.

Nimbus T 8 ist ein Bestseller

Nimbus T8 und T8 T-Top (Foto: Adstream AB)

Ein Jahr nach seiner Vorstellung auf der BOOT 2020 in Düsseldorf setzt auch die offene Schwester der Baureihe, die neue Nimbus T8 ihre erfolgreiche Reise fort und erhielt kürzlich eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung “Motorboat Award 2021”. Der T8 war auch den Best of Boat Award 2020 und wurde für den European Powerboat of Year 2021 nominiert. Damit tritt die neue C8 in große Fußstapfen, denn die Tender 8 hatte auch einen großen kommerziellen Erfolg mit mehr als 185 verkauften Booten seit Ihrer Präsentation vor einem Jahr.