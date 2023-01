Seit mehr als 40 Jahren sind die Coupé-Modelle von Nimbus für viele die Eintrittskarte in die Schären, zu Küstenfahrten und spannenden Reisen sowohl auf See als auch auf den Binnenrevieren.

„Nimbus hat einen großen, über viele Jahre gewachsenen Kundenstamm in der ganzen Welt akquiriert. Wir wollen uns besonders um diesen kümmern und da die Größe der Boote in fast allen Segmenten zunimmt, haben wir klare Ambitionen, Teil dieser Entwicklung zu sein“, so Jonas Göthberg, Commercial Director bei Nimbus Boats Sweden AB.

Das primäre Ziel der Nimbus 465 Coupé ist es, ein Entdecker-Schiff zu schaffen, einen echten “Voyager”. Daher ist die Tankkapazität so ausgelegt, dass lange Strecken zurückgelegt werden können. Allerdings wurde auch Wert daraufgelegt, dass man längere Zeiten in einem Naturhafen bleiben kann, ohne sich Gedanken über den Zugang zu Elektrizität, Frischwasser oder über Abwasserkapazität zu machen. Die Integration von Energiesparlösungen war ein wichtiger Schwerpunkt bei der Entwicklung des neuen Flaggschiffs.

Größere Freiheit

„Wir stellen fest, dass der aktive Boots-Lifestyle auch immer mehr jüngere Kunden anspricht, die Wert auf Privatsphäre und den Aufenthalt in der Natur legen“ sagt Göthberg.

„Unsere größten Coupé-Boote werden über weite Entfernungen und eine lange Saison hinweg aktiv genutzt. Viele unserer Kunden fahren mit ihren Booten von Nordnorwegen bis zur Ostsee, aber auch entlang der Mittelmeerküste, in den USA und bis nach Alaska. Wir haben Kunden, die das Kanalsystem in Europa befahren oder von Göteborg nach England fahren. Und oft sind sie viele Wochen unterwegs. Dieser Trend nimmt zu und deutet unserer Meinung nach auf eine Entwicklung hin, in der Individualität, körperliche Aktivität und Naturerlebnisse wichtige Werte sind“

Um dem Bedürfnis gerecht zu werden, mehr Familienmitglieder oder Freunde auf längere Reisen zu entfernteren Gewässern mitnehmen zu können, ist Nimbus in das Segment der Explorer-Yachten eingestiegen. Die 465 Coupé bietet daher großzügige Gesellschaftsbereiche, in denen man mühelos Zeit miteinander verbringen kann.

„Um die Reise ohne Stress genießen zu können, aber auch um ein echtes Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit zu erleben, ist zusätzlicher Platz für Annehmlichkeiten wie eine Waschmaschine, Geschirrspüler und Generator zum Beispiel erforderlich. Das macht die 465 Coupé zu einem voll ausgestatteten Expeditionsschiff“, sagt Jonas Göthberg.

Fokus auf Funktion

„Mit der 465 Coupé wollen wir das Coupé-Konzept erweitern und gleichzeitig auf dem Erbe der früheren und bestehenden Coupé-Modelle von Nimbus anknüpfen. Der Salon ist das eigentliche Zentrum des Bootes. Er ist das Herz des Coupé Bootes, denn hier leben wir an Bord und hier befinden sich der Fahrerplatz, der Essbereich, die Gesellschaftslounge und die Küche”, sagt Joacim Gustavsson, Chefdesigner bei Nimbus Boats Sweden AB.

Da das Boot tief in der modernen, nordischen Designtradition verwurzelt ist, war es wichtig, die Natur auch visuell einzubeziehen. Dabei ist es wichtig, dass die Menschen, die an Bord leben, einen guten Blick nach draußen haben – dass eine Nahtlosigkeit zwischen draußen und drinnen erreicht wird.

Das Ziel der Nimbus 465 Coupé ist es, ein schwimmendes Zuhause zu schaffen, das sowohl komfortabel als auch sicher ist, sodass man sich wohlfühlen kann und für längere Zeit an Bord bleiben möchte. Das Deckslayout der 465 Coupé wurde konsequent so konzipiert, dass man sich auch mit einer minimalen Besatzung unter wechselnden Bedingungen sicher und gut zurechtfindet. Es ist einfach, sich vom Boot zum Ufer, vom Vordeck zum Achterdeck und von der Kabine zur Badeplattform zu bewegen. Das asymmetrische Decksdesign, das die kleineren Nimbus Coupé Yachten auszeichnet, ist aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse an Deck der 4,6 Meter breiten Yacht nicht mehr sinnvoll. Auf beiden Seiten des Deckssalons finden sich breite Gangbords für den Weg über das Schiff.

Auch im Design der Coupé-Yacht mit Flybridge hat sich etwas geändert: Statt der großen, nach achtern angestellten Windschutzscheibe, setzt die 465 auf eine nach vorne geneigte Frontscheibe, was Blendungen, Lichtreflexionen und der Aufheizung des Innenraums vorbeugt und so dem Langfahrtaspekt weiter etngegenkommt.

Die typische Schiebetür am Fahrstand ist etwas nach achtern gerückt und wurde vergrößert, um auch der Crew den ungehinderten Zugang zum Seitendeck zu ermöglichen und ggf. durch eine zu öffnende Tür in der Schanz zum Steg, wenn längsseits angelegt wird.

Die Pantryzeile, die auf den anderen Modellen an Steuerbord achtern angeordnet ist, rückt ebenfalls nach achtern und wird als „Über-Eck“-Version ausgeführt. Durch zu öffnende achtere Klappfenster bekommt sie direkten Anschluss zum geschützten Achterdeck, das so bei Bedarf zum erweiterten Bereich des Deckssalons wird.

Ein weiteres zentrales Element ist ein sehr großzügiger Salon, in dem man mühelos Beisammen sein kann und der in guter, nordischer Tradition für einen freien und ungestörten Blick durch große Glasfenster sorgt. Jeder soll an dem Erlebnis und der Aussicht teilhaben können, unabhängig davon, wo er sich an Deck aufhält. Das Boot hat eine nahtlose Verbindung zwischen dem Salon, dem großen Achterdeck und einer robusten und funktionellen Badeplattform auf derselben Ebene.

Unter Deck bietet die neue Nimbus 465 Coupé eine große Mastercabin mittschiffs mit großen aber nicht überdimensionierten Fenstern nach draußen und dem Bad ensuite, sowie eine großzügige Vorschiffs-Suite ebenfalls mit Fenstern im Rumpf. Ein weiteres Badezimmer für die Gäste ist vom Durchgang aus erreichbar. Die dritte Kabine kann wahlweise als Büro oder als weitere Gästekabine mit einer Doppelstockkoje konfiguriert werden.

Auf der Fly findet sich neben dem Fahrstand eine große Sitzecke mit Esstisch und eine Wetbar.

Emissionsfreier Antrieb geplant

Auch antriebsseitig verlässt Nimbus mit der 465 Coupé alte Kurse. Als erstes Nimbus-Modell ist diese Yacht in der Standardausführung mit zwei IPS 650 Antrieben und Volvo Penta D6-480 Dieselmotoren ausgestattet.

Die Entwicklung des 465 Coupé geht aber lt. Werft Hand in Hand mit der Entwicklung der Antriebstechnologie von morgen. In einer zukünftigen Langstreckenversion wird ein längerer Rumpf für geringere Geschwindigkeiten, minimierten Energieverbrauch und damit maximale Reichweite optimiert. In dieser Version wird die Antriebslösung aus einem vollelektrischen Serien-Hybridantrieb mit einem Generator als Range-Extender bestehen, eine Lösung, die eine Kombination aus beträchtlicher Reichweite und der Möglichkeit eines emissionsfreien Antriebs in natürlichen Häfen und bei kürzeren Fahrten bietet.

www.nimbus.se

Technische Daten:

Länge über alles: ca. 15,0 Meter

Rumpflänge: 13,7 Meter

Breite: 4,60 Meter

Tiefgang: 1,20 Meter

Durchfahrtshöhe: k.A.

Gewicht leer / halb / voll beladen: ca. 14.600 / 17.600 / 20.260 kg

Diesel: 1700 Liter

Wasser: 520 Liter

Kojen: 6+2 / 4+2

Reisegeschwindigkeit: 20 – 24 kn

Vmax: 27 kn (halb beladen) / 25 kn (vollbeladen)