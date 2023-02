“Die W11 ist auf die Bedürfnisse von Bootsfahrern zugeschnitten, die das Beste aus ihren Wochenenden und Kurztrips machen wollen. Ganz gleich, ob man Gäste bewirten oder Zeit mit der Familie verbringen will, die W11 bietet alles, was man dazu braucht”, sagt Jonas Göthberg, Commercial Director von Nimbus Boats Sweden AB.

Die W11 ist die Dritte im Bunde der 11er-WTC (Weekender/ Tender/ Commuter) Yachten bestehend aus der T11 , der C11 und jetzt der neuen W11. Sie ist eine Weiterentwicklung der W9 und bietet mehr Platz und Funktionen an Bord. Dazu gehören eine geräumige Achterlounge mit verstellbaren Sitzgelegenheiten, mehrere Sonnenliegen, eine Außenküche, eine Gyrostabilisierung, reichlich Stauraum für Ausrüstung und Spielzeug sowie eine großzügige Fläche an Deck, die maximale Bewegungsfreiheit ermöglicht.

Intelligentes funktionelles Design

Die W11 wurde mit Focus auf funktionellem skandinavischem Design gebaut, ganz in der Tradition von Nimbus mit Sorgfalt ausgeführt, um Komfort und das schöne Momente für den Benutzer zu gewährleisten. Sie verfügt über das preisgekrönte Nimbus Sidewalk Design, mit dem nach Backbord versetzten Deckslayout, das viel Platz im Innenraum und eine einfache und sichere Bewegung auf an Deck durch den breiten und bequemen Sidewalk an Steuerbord bietet.

Funktional und bewährt: Das asymmetrische Sidewalk-Design

Das Innenlayout und die multifunktionale Sitzanordnung sind speziell für soziale Aktivitäten und Unterhaltungen konzipiert. Auf dem Vorder- oder Achterdeck stehen große Gemeinschaftsbereiche zur Verfügung, in denen sich Freunde oder der Familie nahe sein, sich entspannen, ein Bad nehmen oder die Sonne genießen können. Die W11 verfügt außerdem über neue Funktionen wie einen klappbaren Seitenbalkon für mehr Platz und Flexibilität beim Ankern und eine optionale hydraulisch absenkbare Badeplattformdes deutschen Herstellers H+B Technics aus Münster.