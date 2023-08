Nordische Funktionalität und mediterrane Bootskultur

“Unsere Boote waren immer sehr beliebt in Norwegen, Schweden und Finnland, aber beim Entwerfen des neuen Daycruisers war der Ausgangspunkt, dass er auch Bootsfahrern im Mittelmeer, in Florida und Australien genauso gut dienen sollte”, sagt Artturi Niittynen, Verkaufs- und Marketingdirektor bei Yamarin.

Die innovativen Lösungen sollen es dem neuen Yamarin 80 DC ermöglichen, sich ohne Kompromisse an sehr unterschiedliche Bootskulturen anzupassen. In den nordischen Ländern wird oft vorwärts auf flachen Ufern angelegt, daher ist sicherer Zugang zum Bug wichtig. Große Daycruiser werden auch für mehrtägige Ausflüge genutzt, daher sind die Merkmale eines Reiseboots mit komfortabler Übernachtungsmöglichkeit wichtig.

Cool gelöst: Gemütlicher Divan mit schöner Aussicht aus dem Rumpffenster zu lesen, relaxen und chillen. (Foto: Yamarin)

Der neue Yamarin 80 DC verfügt über eine geräumige Bugkabine zum Schlafen, die dank der großen Rumpffenster sehr hell ist. Auf der Steuerbordseite befindet sich unter dem versenkten Durchgang eine bequeme Couch mit wunderbarem Blick aus dem angrenzenden Rumpffenster. Zusätzlich gibt es ein separates geräumiges WC im Bug. Von der Bugkabine aus gibt es auch Zugang zu einer weiteren geräumigen Unterflur-Schlafkabine, in der zwei Erwachsene bequem schlafen können.

Offener Raum als Herzstück des Bootes

Offene Räume: Viel Platz und Bewegungsfreiheit im großzügigen Cockpit der neuen Yamarin 80 DC. (Foto: Yamarin)

Das eigentliche Herzstück des Bootes ist jedoch der geräumige offene Raum, der Platz für bis zu acht Personen bietet. Die Pantry auf der Steuerbordseite ist mit einem Herd, Kühlschrank und Spüle sowie guten Aufbewahrungsmöglichkeiten ausgestattet. Während des Kochens öffnet sich der Deckel der Pantry zu einer praktischen Arbeitsplatte.

Die Bordverpflegung ist gesichert: Die Pantryzeile an Steuerbord. (Foto: Yamarin)

“Die Größe des Sozialbereichs im Cockpit des Bootes vergrößert sich erheblich, wenn die Rückenlehne der Doppelsitzbank des Skippers nach vorne geklappt wird. Die Rückseite des Sofas im Heck klappt ebenfalls nach unten und verwandelt es in eine Sonnenliege”, sagt Marketing Manager Johan Finnberg.

Die Yamarin Q Smart-Anzeige ist ein integraler Bestandteil des Bootes, ebenso wie der Yamaha F300 V6 Außenbordmotor. Zur Standardausstattung gehört eine 16″ Q-Anzeige mit Navionics elektronischen Navigationskarten, und eine doppelte Anzeige ist optional.

Alles im Blick und im Griff: Der moderne Fahrstand bietet volle Kontrolle. (Foto: Yamarin)

“Das Boot wurde um diese Komponenten herum entworfen. Dies ermöglicht auch ein übersichtliches Cockpit, das mit ausgewiesenen Plätzen für Bildschirme, Yamaha-Anzeigen und den Joystick, der den Motor steuert, sowie eine Ladebuchse für Telefone gestaltet wurde”, sagt Finnberg.

Der Yamarin 80 DC wird auf der Helsinki Boat-Afloat Show “Uiva Flytande” vom 17. bis 21. August in Lauttasaari vorgestellt. Danach kann das neue Modell auf der “Båter i Sjøen” Bootsmesse in Oslo, die am 31. August beginnt, im September auf der Southampton Boat Show in England und im Oktober auf der Fort Lauderdale International Boat Show in Florida besichtigt werden.

Der Yamaha 4,2 Liter V6 Außenborder mit 300 PS ist die Top-Motorisierung am Heck der neuen Yamarin 80 DC. (Foto: Yamarin)

Technische Spezifikationen Yamarin 80 DC

Sitzplätze: 10 / Gewicht: 2200 kg / Gesamtlänge: 8,3 m / Breite: 2,6 m / Motorisierung: Yamaha Außenborder 225–300 PS / Vmax: ca. 43 Knoten / ökonom. Reisegeschwindigkeit: ca. 27 Knoten (1,6 Liter pro Seemeile)

https://yamarin.com/en