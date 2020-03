Jet & Surf:

Onean Jetboards bei Nautic Yachting

Elektrisch betriebene Jetboards sind im Kommen und haben das Zeug, einen neuen Trend zu definieren. Einer der größten Hersteller, der auf eine ausgereifte Serienherstellung und mehrjährige Erfahrung im Bau der Boards zurückblicken kann, ist die spanische Marke Onean. Mit der Firma Nautic-Yachting, Importeur der Motorboot-Marken der schwedischen Nimbus Group sowie der Marken Axopar und Lex, haben die Spanier jetzt auch einen starken Partner in Deutschland mit Vertriebsstandorten an der Ostsee, bei Berlin und in Düsseldorf.