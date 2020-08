Powerboats neu aufgelegt

Cap Camarat 12.5 WA

Mit der Cap Camarat 12.5 WA erweitert Jeanneau sein Angebot an großen, leistungsstarken Daycruisern aus der Feder des renommierten Designers und Konstrukteurs Michael Peters und tritt mit der Baureihe in den Markt der Power-Tender und Performance-Daycruiser ein. Das Modell, das bereits im Winter 2019/2020 auf einigen der großen Bootsmessen gezeigt wurde, steht jetzt vor seiner internationalen Markteinführung.

Auffällig ist das große Achtercockpit mit der L-Sitzgruppe an Steuerbord und der elektrisch absenkbaren Schanz an Backbord, die so zur Außenbord-Terrasse wird und den Platz an Deck z.B. vor Anker deutlich vergrößert. Der seitlich nach Steuerbord versetzte Fahrstand lässt Raum für ein breites Gangbord an Backbord, um auf das Vorschiff mit großzügigen Sonnenliegen und einem weiteren Lounge-Bereich zu gelangen. Die großzügigen Platzverhältnisse mit der Außenpantry qualifizieren das Boot erst recht zum luxuriösen Party-und Familienkreuzer auf dem sich dank der großzügigen Platzverhältnisse und des Komforts unter Deck auch ein Wochenende oder ein Kurz-Urlaub verbringen lässt.