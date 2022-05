Die Pardo 52 GT feierte Ende April in Saint Tropez an der Côte D’ Azur ihre offizielle Premiere. Dines Pontoppidan, Inhaber der deutschen Pardo Vertretung in Laboe, ist begeistert: “Das Design der Pardo Yachten, und die hohe Emotionalität in Verbindung mit Funktionalität und der hohen Qualität haut einen jedes Mal wieder von den Füßen”. Diese Begeisterung ist nachvollziehbar, denn die neue Gran Tourismo vereinigt das Beste aus zwei Welten und definiert “la dolce vita” – das süße Leben – neu.

Die Kontinuität zwischen Innen- und Außenraum, wie sie bereits an Bord der Pardo Endurance 60 zu sehen ist, und durch vollständig zu öffnende Hecktüren und ein halb geöffnetes Dach gewährleistet werden soll, soll diese neue Yacht besonders auszeichnen. Dafür wurde das Layout komplett durchdacht und neu organisiert und soll so eine breitere Nutzbarkeit des Cockpits mit einem Essbereich und ausgedehnten Liegeflächen sowie ein großzügigeres und flexibleres Leben unter Deck bieten. Dies ist der Werft zufolge auf die Möglichkeit der doppelten Innenraumaufteilung zurückzuführen (Kombüse oben oder unten), die die Raumwahrnehmung verändern soll und die Zeit, die man an Bord verbringt, vor allem bei langen Fahrten über große Entfernungen so verbessern soll.