Prestige M8 als neues Flaggschiff

Mit ihrer Mehrrumpf-Konfiguration bietet dieses neue Modell lt. Hersteller Platz und Komfort, die einem 85-Fuß-Monohull-Yacht entsprechen und sich an den Markt großer Modelle richtet. Die M8 verfügt über einen markanten Rumpf, der von Anfang an speziell für eine Motoryacht entworfen wurde. Die Proportionen sind typisch für eine kraftvolle, Motoryacht. Die M8 bietet Komfort mit über 270 m² Wohnfläche. Sie verfügt über besonders geräumige Suiten, die sich über die gesamte Breite der Yacht erstrecken. Die Seetüchtigkeit der Doppelrümpfe soll dank eines besonders platzierten Schwerpunkts auch bei schwerer See einwandfrei sein. Die Yacht ist mit zwei Volvo D8 600-PS-Motoren ausgestattet. Der Power-Katamaran wird in Kategorie A zertifiziert sein. Die Mehrrumpf-Konfiguration bietet große Stabilität vor Anker und während der Fahrt, verspricht der Hersteller. Der Hersteller verspricht zudem eine sehr gute Kraftstoffeffizienz in einem besonders großen Geschwindigkeitsbereich von 8 bis 18 Knoten, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 20 Knoten.

Bild: Nicolas Claris / Prestige Yachts

Als Option integriert das Silent Boat Pack eine große Fläche von Solarzellen und eine große Lithium-Batteriebank, um die Bordsysteme am Anker auch ohne Generator betreiben zu können. Das Hauptdeck ist auf einer Ebene angelegt. Das Cockpit bietet eine großzügige Fläche von 32 m² mit direktem Zugang zur Flybridge. Die Decksmöbel sind modular konfigurierbar. Zwischen den Rümpfen klappen automatisch Stufen aus, um den Zugang zum Wasser und das Einsteigen zu erleichtern. Ein großzügiger Stauraum ermöglicht die Aufbewahrung von Ausrüstung und Wasserspielzeugen. Ein großer Salon für acht Personen wird von einer riesigen Sonnenterrasse ergänzt. Auf einer Fläche von 50 m² verfügt die Flybridge über einen Innen- und Außenzugang. Die Eignerkabine mit einer Fläche von 30 m² nutzt die volle Breite des Decks. Zusätzlich bietet die M8 drei weitere geräumige Doppelgästekabinen, darunter eine VIP-Suite.