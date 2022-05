Alternativ kann die Rückenlehne des Sofas so umgeklappt werden, dass man mit dem Blick nach achtern quasi im Freien auf dem Achterdeck sitzt. Der multifunktionale Salon bietet viel natürliches Licht und fühlt sich dank der umlaufenden Fenster, der dreiflügeligen Schiebetür im Heck, der Schiebetür an Backbord und der Glasschiebedachluke luftig an. Ein ergonomischer Fahrtstand an Steuerbord mit Sitzen für Fahrer und Beifahrer ist die Kommandozentrale an Bord. In der Vorschiffskabine findet sich eine Doppelkoje und ein halboffener Sanitärbereich mit elektrischer Toilette.

Hohe Leistung, sparsam im Verbrauch

Motorisiert werden Quarken Boats mit Yamaha-Außenbordmotoren. Mit der Topmotorisierung, dem Yamaha V6 mit 300 PS soll die neue Quarken Cabin Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 43 Knoten (ca. 80 km/h) erreichen, der Verbrauch soll bei Marschfahrt, die im Bereich zwischen 25 und 30 Knoten liegen dürfte, ca. 1,6 Liter pro nautische Meile (0,8 L/km) betragen.