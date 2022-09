Der Name Robbe & Berking Yachts steht für klassische Yachten aus Holz, die in der Flensburger Werft in Handarbeit gefertigt werden. Die Yachtbauer haben sich bisher vor allem als Experten für Segelyachten etabliert – jetzt will die Marke neue Wege gehen und hat gemeinsam mit beiderbeck designs das Konzept für drei sehr elegante motorgetriebene Commuter-Yachten entworfen.

Commuteryachten – zu Deutsch: Penderleryachten – sind ein Erbe der goldenen 1920er Jahre, als die Mächtigen der Wall Street mit ihren “Pendler”-Yachten über den Long Island Sound nach Manhattan zur Arbeit fuhren. Diese Yachten waren schnell und stilvoll, aber nicht sehr luxuriös, sondern dienten in erster Linie als zuverlässige Alternative zur Überlandfahrt. Oft wurden sie auch als Beiboote für größere Yachten eingesetzt.