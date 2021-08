RYCK 280 – Premiere in Cannes!

Laut einer Pressemeldung will die Hanse AG mit einer weiteren Motorboot-Marke neben Fjord und Sealine nun auch den heiß umkämpften Markt der Daycruiser, Weekender und Cross-Over Powerboote aufmischen und bläst damit zur Attacke auf die umkämpften Marktanteile.

Die HanseYachts AG präsentiert mit RYCK ihre dritte Motorboot-Marke mit dem Prädikat „Made in Germany“. Die neue Marke wurde in Zusammenarbeit mit Yachtdesigner Bill Dixon in Greifswald entwickelt, und richtet sich speziell an sportbegeisterte Skipper und Crews im Weekender-Segment. Ihre Weltpremiere feiert die RYCK 280 auf dem Cannes Yachting Festival vom 07. -12. September im “Vieux Port”, Stand QML 259.

Das erste Modell der neuen Marke ist die RYCK 280, die souveräne Fahreigenschaften mit einem stilvollen Design verbinden soll und den unterschiedlichsten Kundenansprüchen gerecht werden soll. So lässt sich die RYCK z.B. lt. Werft sehr variabel konfigurieren.

Unter Deck kann sich der Kunde für eine modern eingerichtete Kabine mit großer Doppelkoje oder für einen großen Stauraum für Wassersportausrüstung entscheiden. Eine separate Nasszelle ist serienmäßig verbaut. Durch die großen Fenster im Decksaufbau gelangt viel natürliches Licht und Frischluft in das Interieur.

Ein Laufdeck mit einer durchgehenden Laufbreite von 25 cm soll in der Kombination mit der Reling und dem hohen Freibord für ein hohes Maß an Sicherheit sorgen. Das stufenlose Cockpit bietet lt. Werft viel Platz und Bewegungsfreiheit und kann neben der serienmäßigen L-Sitzbank auch mit Tisch, Kühlfächern und einer Wetbar inklusive Grill oder Herd ausgestattet werden. Optional lässt sich die Rückenlehne der Sitzbank umklappen, um neben der Sonnenlounge auf dem Vorschiff eine zweite Liegefläche zu schaffen. Mit dem T-Top und zwei zusätzlichen Sonnensegeln kann das gesamte Deck beschattet werden, während ebenfalls optionale Angelrutenhalter und eine Zugstange für Wasserski die aktiven Crewmitglieder ansprechen sollen. Die große Badeplattform mit Badeleiter und einer Heckdusche mit Warm- und Kaltwasser ermöglicht unbeschwerten Badespaß. Ein Bugspriet mit integriertem Ankerarm und eine elektrische Ankerwinsch soll sichere und bequeme Ankermanöver garantieren. Das Boot wird mit einem T-Top verfügbar sein.







Technik

Den Vortrieb übernehmen Mercury Verado Motoren von 250 bis 350 PS. Gut geschützt durch eine stylische Windschutzscheibe lässt sich der ergonomische Fahrstand mit einem Glassbridge-Dashboard inklusive zwei 12-Zoll-Plottern veredeln. Für die Navigationselektronik dürften Geräte von Simrad zum Einsatz kommen, bei der der Mercury Motordaten-Austausch bereits integriert ist. Zudem wurde der norwegische Mutterkonzern Navico erst kürzlich von der US-amerikanischen Brunswick-Gruppe, zu der auch Mercury gehört, übernommen.

Auch sonst listet die Ausstattungsliste alles auf, was das Eignerherz begeht. Ob Hifi Anlage, Standheizung, elektrisches WC, Warmwasserboiler, Kühlschrank und natürlich das volle Programm in Sachen Elektronik – hier dürften keine Wünsche offen bleiben.

Yacht- und Schiffbau-Tradition aus Greifswald

Der Name RYCK der neuen Motorboot-Marke beruht auf dem gleichnamigen Fluss, der durch Greifswald fließt und den Hauptproduktionsstandort der HanseYachts AG an die Ostsee anbindet. Seit der Firmengründung im Jahr 1990 am nördlichen Ufer des Rycks, hat sich die HanseYachts AG zu einem der weltweit größten Hersteller von Segel- und Motoryachten aus Serienproduktion entwickelt.

Vertriebsvorstand Dr. Jens Gerhardt ist sich der Tradition bewusst: „Schon der Name der HanseYachts AG entstammt dem äußerst erfolgreichen Bündnis der Hanse, indem auch Greifswald vertreten war. Die Schifffahrts-, Handels- und Bootsbautraditionen dieser Stadt führen wir fort und entwickeln sie beständig weiter. Das erste Gewässer, welches die neuen Boote von RYCK Yachts befahren werden, ist der Ryck. Über diesen Fluss erreichen unsere Boote nicht nur den Greifswalder Bodden als Teil der Ostsee, sie werden auch in die ganze Welt verkauft. Mit der Namenswahl schließt sich nicht nur ein weiterer Kreis für uns, denn sie ist auch ein Treuebekenntnis von HanseYachts an diese Region.“

Produktmanager Andrea Zambonini ist sicher: „Unsere Kunden können sich auf ein wahres Multitalent mit einem herausragenden Design freuen, welches die Motorbootbranche bereichern wird. Die RYCK 280 ist leicht zu manövrieren und zudem trailerbar, was sie zu einem flexiblen Weekender in nahen und fernen Revieren macht.“

Mit dem ebenfalls neuentwickelten 3D-Konfigurator lassen sich auf der RYCK Webseite alle Auswahlmöglichkeiten der RYCK 280 spielerisch entdecken und individuell zusammenstellen.

Zum Portfolio der HanseYachts AG zählen somit aktuell sieben Marken, wovon Hanse, Dehler und Moody das Segelyacht-Segment abdecken während FJORD, SEALINE und RYCK den Motorboot-Markt bedienen. Die Luxus-Katamaran-Marke Privilège produziert Segel- und Motoryachten im französischen Les Sables d´Olonne.

www.hanseyachtsag.com/ryck/

Technische Daten:

Länge über Alles : 9,16 Meter (9,51m inkl. Anker und Motor); Rumpflänge: 8,80 Meter; Breite: 2,81 Meter; Tiefgang max: 0,91 Meter; Durchfahrtshöhe: 2,44 m; Verdrängung: 2,07 to; Motorisierung: Mercury Verado Außenborder 250 -350 PS