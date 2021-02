Saxdor Yachts: Debüt der 320 GTO

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Designbüro J&J Design hat Saxdor Yachts einen leistungsstarken Rumpf entworfen, der seetüchtig, sicher, spaßig und einfach zu fahren ist. Die 320 ist wie auch ihre kleinere Schwester modern, sexy und sportlich, hat aber darüber hinaus auch ein hohes Maß an Komfort und Bequemlichkeit an Bord, mit praktischen Decksflächen und einer geräumigen, lichtdurchfluteten Doppelkabine mit großen Fenster,, Oberlichtern und einer separaten Toilette.

Eine Saxdor 320 GTC ist für das späte Frühjahr angekündigt

Als nächste Variante der 320 er Baureihe ist die Saxdor GTC angekündigt, die im späten Frühjahr 2021 ihre Premiere haben soll. Die Marke wird in Deutschland über die Firmen Boote Pfister aus Schwebheim bei Schweinfurt (Süddeutschland) und Argo Yachting in der ancora Marina in Neustadt i.H. an der Ostsee (Norddeutschland) vertreten.

www.saxdoryachts.com

www.bootepfister.de

www.argoyachting.com

Technische Daten:

LOA: 10,3m (33ft 8in)

Breite: 3,1m (10ft 2in)

Motoren: Einzel-/Zweifach-Außenborder bis insgesamt bis zu 600 PS

Höchstgeschwindigkeit: 45 Kn +

Startpreis: €90.900 (ab Werft, zzgl. Fracht + NK, ex. MwSt.)