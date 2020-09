Erste Exemplare der neuen SAY 42 verkauft

Die erste SAY 42 etwa konnte im Juli nach Ibiza geliefert werden und steht dort als Charteryacht zur Verfügung. „So darf es weitergehen!“, freuten sich die Carbon-Spezialisten auf Facebook über die Verkaufserfolge. CEO Karl Wagner erklärte in einer Pressemitteilung, stolz auf die große Schwester der erfolgreichen SAY 29 zu sein.

© SAY Carbon Yachts

Auch das neueste Modell der deutschen Werft besitzt einen leichten Rumpf aus Kohlefaserverbund mit Wave-Cutter-Bug und stabilisierenden Seitenflügeln. Ihr von KET aus München entwickeltes Design mache die SAY 42 praktisch zu einem „Supersportwagen auf dem Wasser“, so Wagner.