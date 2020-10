Schönes Holz aus Finnland

Die geplanten Modelle sind wahlweise Hardtop oder als offene Daycruiser verfügbar und sollen als Typen 550e HT & DC, 650e HT & DC sowie 750e HT & DC angeboten werden. Elwood Boote sind CE zertifiziert, die ersten Boote werden in der Boots-Saison 2021 in Finnland ausgeliefert. Für die Saison 2021 sind einige Veranstaltungstermine in Mitteleuropa vorgesehen, wo das Boot zum Kennenlernen und für Probefahrten zur Verfügung steht. Bei Interesse ist ein ELWOOD 550e HT in Finnland ab sofort zu besichtigen. Die Preise starten ab Werk 47 000 € zzgl. ges. MwSt.

Weitere Information und über Elwood Boote (bisher nur finnisch): www.elwood.fi