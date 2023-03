Seadeck: Azimut stellt Hybrid-Motoryacht-Serie vor.

Bei den jüngsten Markteinführungen von Azimut wurden technologische Innovationen zur Verringerung der Umweltbelastung zusammen mit Designlösungen eingeführt, die die Grenzen zwischen Innen- und Außenbereich aufheben sollen, um einen engeren Kontakt mit dem Meer und der Natur herzustellen. Eine Kombination aus Technologie und Design soll die Rückkehr zu einer bewussteren Beziehung zur Natur ermöglichen, die sie schützt und in den Mittelpunkt der Erfahrung an Bord stellt.

Die Seadeck-Baureihe ist eine neue Modell-Linie, deren Schadstoffausstoß im Vergleich zu herkömlichen Motoryachten um bis zu 40 % reduziert wurde. Mit der Fun-Island, einer neu erfundenen Achterterrasse, die das Meer “umarmt”, wurde zudem lt. Azimut ein neues Paradigma des Lebensstils an Bord definiert. Das neue Konzept wurde in Zusammenarbeit mit Alberto Mancini und Matteo Thun & Antonio Rodriguez entwickelt, die damit ihr Debüt in der Welt des Yachtsports geben.

Die Serie Seadeck ist die neue Motoryacht für Familien, die zum ersten Mal in diesem Segment ein großzügiges Raumangebot an Bord mit einer völlig offenen Achterlounge kombiniert, die das Meer praktisch “umarmt”. Dies ist die Fun Island”, ein Raum, der neu erfunden wurde, um ein Erlebnis inmitten der Natur zu bieten, aber auch eine neue Art, Zeit gemeinsam an Bord zu verbringen. Denn wenn die großen Fenster geöffnet sind, werden Innen- und Außenbereich zu einem einzigen Raum, und die Möglichkeit, mit allen, auch denen im Wasser, zu interagieren, soll die letzte physische und soziale Barriere besietigen.

“Seadeck ist ein neuer Ausgangspunkt für künftige Generationen. Wir möchten einmal mehr einen Weg einschlagen, der die gesamte Branche inspiriert, damit das Thema Umweltschutz – wie bei Seadeck – mit einem konkreten Ansatz aus Investitionen, technologischer Forschung und dem Mut zu einem neuen Lebensstil, der das Meer umarmt, interpretiert wird.”

Eigner Suite Seadeck 6

Für die Entwicklung der Seadeck-Serie entschied sich Azimut für die Zusammenarbeit mit Designern, die dieses Ideal der Rückkehr zur Natur teilen: Alberto Mancini und Matteo Thun & Antonio Rodriguez.

Alberto Mancini hat ein innovatives Konzept entwickelt, bei dem das Äußere schon in den ersten Skizzen auf natürliche Weise mit dem Inneren kommuniziert: “Wir wollten ein Boot entwerfen, das das Konzept der Offenheit und Transparenz in den Vordergrund stellt und auch in Bezug auf die Beziehung zur Natur einen radikalen Wandel darstellt. Mit der Einführung der Fun Island ist das Seadeck eine schwimmende Insel, auf der die Eigner ihrem Alltag entfliehen und in völligem Kontakt mit dem Meer leben können”, erklärt Alberto Mancini.

Fun Island Seadeck 7

Matteo Thun und Antonio Rodriguez stützen sich bei ihrem Konzept für die Inneneinrichtung der Seadeck-Serie auf die Philosophie des “Bewusstseins”, die ihre Herangehensweise an die Architektur kennzeichnet. Ihre Zusammenarbeit mit Azimut erklärt sich aus der Übereinstimmung präziser Werte: der Wunsch, durch Subtraktion zu arbeiten, um das “Herz” eines Raumes zu enthüllen, in dem man sich leichter “wohlfühlt”, eine Neudefinition von Luxus, die auf Wohlbefinden basiert, und die Wahl natürlicher oder recycelter Materialien. So wie die Entscheidung, Kork – ein uraltes mediterranes Material, das sich spontan regenerieren kann – anstelle von Teakholz zu verwenden.

Salon Seadeck 7

“Wir sprechen lieber von Bewusstsein als von Nachhaltigkeit, eine Philosophie, die unsere Art, Architektur zu praktizieren, bestimmt”, erklären Matteo Thun und Antonio Rodriguez. “Wir versuchen, durch Subtraktion zu arbeiten, denn Reduktion bedeutet Beständigkeit, sowohl technisch als auch ästhetisch. Und ein Boot muss die Zeit überdauern und für immer schön sein”.

Seadek 6, das erste von drei Modellen der Seadeck-Serie, wird auf der Boot Düsseldorf 2024 vorgestellt; Seadeck 7 und Seadeck 8 werden zwischen 2024 und 2025 folgen.

Azimut Seadeck 7 Fly

