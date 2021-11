Silent 60: Solar-Katamaran mit Kite-Wing

Dank der Solarpaneele und zweier Elektromotoren, bei denen zwischen verschiedenen Leistungsvarianten gewählt werden kann, soll der Kat, der unter anderem über ein flexibel anpassbares Layout, vier bis sechs Kabinen, ein eigenes Belüftungssystem und einen Watermaker verfügt, wochenlang vollkommen emissionsfrei unterwegs sein können und bis zu 100 Seemeilen pro Tag zurücklegen. Die Solaranlage ist außerdem so konfiguriert, dass sie alle Systeme an Bord mit Strom versorgt, ohne dass fossile Brennstoffe für einen Generator benötigt werden.

Dieser werde über Bord geworfen und durch Ziehen an den Leinen von der Wasseroberfläche in die Luft gebracht. Sobald er die optimale Flughöhe erreicht habe, beginne er, eine Acht in den Himmel zu zeichnen und ziehe die Yacht. Wolle man das Kiten beenden, werde der „Drachen“ per App in eine Position direkt über dem Boot gebracht, wo er am wenigstens Zug ausübt. Dann könne er elektrisch heruntergezogen werden.

„Die Hauptvorteile eines Kites gegenüber einem herkömmlichen Segelsystem sind, dass er keinen Schatten auf die Solarzellen wirft, keinen hohen Mast benötigt und bis zu zehnmal mehr Energie pro Quadratmeter erzeugt als ein herkömmliches Segel. Außerdem spart er rund 1,5 Tonnen Gewicht im Vergleich zu einem konventionellen Rigg und kostet deutlich weniger“, erklärt Michael Köhler, Gründer und CEO des Unternehmens. „Für die Silent Boote, die mit mithilfe von Solarenergie betrieben werden, macht der Einsatz besonders viel Sinn, denn die vom Drachen erzeugte Energie übersteigt bei Weitem den Energieverbrauch des Systems, sodass man die Batterien aufladen kann, während man mit dem Kite unterwegs ist. Und außerdem macht es einfach Spaß!“ Weiter ergänzt er: „Bei 5 Beaufort können wir mit dem Kite durchgehend mit 6-7 Knoten fahren, was schneller ist als ein vergleichbarer Segelkatamaran bei diesen Windverhältnissen.“