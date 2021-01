Die Silver-Z Serie aus GFK wird um einen zweiten Bowrider, den Puma BR, erweitert. Das fast sechs Meter lange Boot wird das kleinste Modell in der Silver Z-Serie sein. Das Design des Bootes wird dem preisgekrönten großen Bruder des Puma, dem Tiger DC, folgen. Der Tiger DC hat die Auszeichnungen “European powerboat of the year” und “Best of boats” gewonnen.

Der neue Silver Puma wird neben dem größeren Tiger BR der zweite Bowrider in der Z-Serie der Silver Modelle, die aus GFK gefertigt sind.

Trotz der kompakten Größe soll der neue Puma laut Herstellerangaben den Komfort eines größeren Bootes bieten. Im Puma finden bis zu sieben Erwachsene Platz, die Werft verspricht ein stabiles und ruhiges Fahrgefühl. Sowohl Fahrer als auch Beifahrer sollen bequem auf voll gepolsterten Sitzen ihren Platz finden. Die vorderen Sitze können umgedreht werden und bilden zusammen mit dem Sofa achtern und einem Tisch, der als Zubehör erhältlich ist, eine bequeme Sitzecke.