M/Y Sirena 58 Miami Flordia. Foto: Sirena Marine

Wie das Unternehmen mit Sitz in der Türkei mitteilt, liegen aus den USA weitere sieben Bestellungen der Sirena 58 vor.

In Nordamerika punkte die Motoryacht mit dem sportlichem Äußeren von Designer German Frers und dem Innendesign von Tommaso Spadolini. Es gibt sie in drei verschiedenen Ausbau-Varianten – insbesondere die Version mit zwei Master-Suiten, eine im Bug mit Treppe zum Vordeck, und eine mittschiffs, treffe den amerikanischen Geschmack.

Die beiden anderen Varianten beinhalten eine dritte Kabine oder eine Mannschaftskabine im Heckspiegel mit Zugang von der Heckplattform.

Technische Daten:

L.ü.a.: 18,58 m

Breite: 5,36 m

Tiefgang: 1,24 m

Verdrängung: 36 t

Motor: 2x Volvo D11 670 HP oder D 13 900 HP