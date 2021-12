Stapellauf der CLX96

Die 29,5 Meter lange Explorer-Yacht erhielt im Vorfeld bereits viel Lob für ihr innovatives Design und ihre luxuriöse Ausstattung und wurde mit mehreren Preisen wie dem „GOOD DESIGN Award 2020“ und dem „International Yacht & Aviation Award 2021“ ausgezeichnet.

Entworfen hat das Modell der in Mailand ansässige Designer Jozeph Forakis, der vor allem für seine Arbeiten außerhalb der Yachtbranche bekannt ist. Forakis, der sich von dem New Yorker Loft, in dem er geboren wurde, inspirieren ließ, sagte über den Lebensraum der CLX96: „Das unverwechselbare Profil der Yacht entstand aus der Beobachtung der Lebensgewohnheiten auf See und dem Überdenken der vorgefassten Meinungen über Raum, Komfort und Geselligkeit. Natürlich hat der Komfort auf einer Luxusyacht Priorität, aber ich möchte auch, dass sich die Menschen an Bord immer bewusst sind, dass sie sich auf einem Schiff befinden, das sie durch Raum und Zeit transportiert.“