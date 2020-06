Stapellauf-Triple bei Numarine

Moderne Linien und bewährte Schiffsarchitektur

Numarines langjähriger Mitarbeiter Can Yalman entwarf das Äußere und das Innere des 26XP. Die Konstruktion des Rumpfes stammt von Umberto Tagliavini, einem weiteren langjährigen Partner der Werft. Die futuristischen Linien, die durch die eckigen Fenster und den vertikalen Bug betont werden, lehnen sich an eines der größeren Modelle, der 32XP an. Der kleinere Tiefgang der 26XP, die entworfen wurde, um die gleichen Fähigkeiten ihrer längeren Schwestern zu bieten, erlaubt es ihr, in flachen Häfen anzulegen. Die Yacht hat einen bewährten und effizienten Rumpf, der speziell für Hochseefahrten entwickelt wurde.

Anspruchsvolles Interieur, kompakter Rumpf

Das anspruchsvolle Interieur des 26XP ist geräumig und raffiniert. Es gibt vier große Gästekabinen unter Deck. Die Mastersuite befindet sich mittschiffs. Sie ist groß genug, um ein eigenes Arbeitszimmer an Steuerbord, eine Lounge an Backbord und ein riesiges Badezimmer zusätzlich zum Kingsize-Bett und viel Stauraum für lange Kreuzfahrten zu bieten. Es gibt auch zwei VIPs und eine weitere Kabine mit zwei Einzelbetten.