Schnelle Hochleistungs-RIBS und Supersport-Boote standen Pate bzw. lieferten die Inspiration für den neuen Tender, der mehr sein sollte als eine luxuriöse, hochmotorisierte Badeinsel, sondern ein echtes Powerboat, das diesen Namen auch verdient. „Die Fahreigenschaften des Bootes standen von Anfang an im Mittelpunkt und waren das, wo keiner von uns bereit war, Zugeständnisse zu machen“, so Milan Sterk, Werftchef und Namensgeber für den neuen Powertender, der mehr sein sollte als eine schnelle Badeinsel.

Ab dafür: Welle nimmt der Rumpf mit Sport-RIB Genen locker und mit Verve! (Foto: C. Schneider)

Das Design des Unterwasserschiffs mit dem Zwei-Stufenrumpf soll neben hohen Fahrleistungen auch in jeder Situation sichere Fahreigenschaften garantieren. Um das auch in die Praxis umzusetzen, wurden die finalen Abstimmungen in Zusammenarbeit mit den Technikern von Yamaha-Motor gemacht, die die beiden brandneuen Yamaha F 300 V6 Außenborder mit je 300 PS in jeder Hinsicht optimal auf die Sterk anpassten.