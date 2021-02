Sunseeker 65 Sport Yacht mit Volvo Penta IPS

Obwohl dies das erste große Serienmodell von Sunseeker ist, das ausschließlich von Volvo Penta IPS angetrieben wird, hat dieses System bereits Tausende von Betriebsstunden auf anderen Yachten gesammelt. So wurden zum Beispiel zwei Volvo Penta IPS600 Systeme standardmäßig mit dem 48-Fuß-San-Remo-Modell geliefert, und IPS ist eine beliebte Option in vielen anderen Baureihen.

“Diese haben sich als so beliebt erwiesen, dass die Entscheidung, Volvo Penta IPS als einziges System für die 65 Sport Yacht zu wählen, nicht schwer fiel”, sagt Andrea Frabetti, CEO bei Sunseeker International. “Die Wahl war eine rein technologische; nach ausgiebigen Tests mit Hilfe von Computational Fluid Dynamics (CFD) wurde unser brandneuer Rumpf ausschließlich für IPS entwickelt, um die Leistung zu maximieren und den Verbrauch zu minimieren.”

“Unsere Kunden werden von der Leistung profitieren”, erklärt Andrea Frabetti. “Das Benutzererlebnis wird vergleichbar mit dem Fahren eines Hochleistungs-Cabrio-Supersportwagens, mit einer entsprechenden Beschleunigung“, verspricht der Sunseeker Europe CEO.

Sportlich geht`s auch auf der Fly zu: Ein speziell entwickelter ‘SkyHelm’ mit rennsportähnlichen Sitzen tief an Deck auf beiden Seiten einer zentralen Konsole, ist komplett mit einem hochmodernen Joystick-System ausgestattet, das nahtloses Manövrieren und sogar die Möglichkeit eines Dynamic Positioning Systems für effizientes Ankern ermöglicht.

Innovationen ermöglicht

Die kompakten Proportionen dieses Antriebssystems haben die Umsetzung innovativer konstruktiver Merkmale im Boot unterstützt und ermöglicht. So ist es zum Beispiel möglich geworden, eine extrabreite Tendergarage mit vollständig bündigem Boden einzubauen, so dass hier ein Williams 345 Jet RIB über eine neue, diagonal verschiebbare hydraulische Badeplattform gefahren und zu Wasser gelassen werden kann. Lt. Sunseeker ein Novum für eine Yacht in diesem Bereich.

Prioritätsservice und Support

Nicola Pomi, VP Marine Sales, Volvo Penta weiß: “Unsere Unternehmen teilen die Liebe zur Innovation, daher sind unsere IPS-Modelle eine ideale Ergänzung für die unglaubliche neue Yacht von Sunseeker. Auch wenn vieles von dem, was wir geliefert haben, unter der Wasserlinie verborgen ist, sind die Vorteile unserer IPS für alle deutlich zu sehen.”

Volvo Penta bietet kostenlosen, exklusiven Prioritätsservice und Support für Yachten, die von Volvo Penta D13-IPS1350-Zwillings-, Dreifach- oder Vierfachanlagen angetrieben werden.

www.volvopenta.com

www.sunseeker.com/de-DE/