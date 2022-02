Sunseekers neues Raubtier: Predator 65

Die brandneue Predator 6S profitiert von den neuen Volvo Penta IPS-1200 oder IPS-13S0 Antriebsträngen, der mehr Leistung, Komfort, Effizienz und Manövrierfähigkeit bieten. Mit Joystick-Steuerung und einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Knoten soll auch sie ein aufregendes Fahrerlebnis in einer gut ausgestatteten Umgebung bieten. Das Exterieur ist eine auffällige Mischung aus getönter Verglasung, Teakholz, Kohlefaser und poliertem Edelstahl, die traditionelle Sunseeker-Designkonzepte mit modernsten Materialinnovationen zu einem dynamischen Performance-Modell verbindet.

An Deck

In der Standardausführung besteht das achtere Cockpit aus bequemen Sitzgelegenheiten mit einer großen Sonnenliege über der Garage und einer Bar mit passenden Hockern an Backbord. Die Eigner können sich auch für eine vollständig integrierte Wetbar oder eine erweiterte J-förmige Lounge-Sitzgruppe entscheiden, die sich von der Kombüse aus über die gesamte Breite des Cockpits nach achtern erstreckt. Dieses neue Modell verfügt über eine optionale Crew-Kabine, die über einen eigenen Treppenaufgang im hinteren Cockpit erreichbar ist. Schiebetüren an Steuerbord und ein Klappfenster an Backbord lassen das Cockpit nahtlos mit dem offenen Wohnbereich auf dem Hauptdeck verschmelzen, so die Werft. Großzügige Proportionen verleihen der achtern angeordneten Kombüse viel Platz, der durch ein Regal in voller Höhe auf der Steuerbordseite ergänzt wird.