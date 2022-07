Akribisch, verheißungsvoll und detailliert baut die friesische Werft Spannung rund um das sogenannte „Projekt 54“ auf und lässt dennoch die Hüllen noch nicht gänzlich fallen. „Mit diesem neuen Modell präsentieren wir der Öffentlichkeit eine revolutionäre Yacht, ein Schiff, das wir schon vor vielen Jahren skizziert haben. Daher soll auch die finale Markteinführung dem langen Entwicklungsprozess gerecht werden“, so einer der beiden Werftchefs von Frisian Motor Boats B.V., Louis Jousma, der gemeinsam mit seinem Bruder Bastiaan an der Spitze des Unternehmens Super Lauwersmeer steht.

Riesig, das offene, achterliche Cockpit.

„Zwar haben wir schon von dem revolutionären Unterwasserschiff berichtet – einer Kombination aus traditionellem Verdränger und annäherndem Halbgleiter – und darüber hinaus in Sachen einzigartigem Konzept an und unter Deck das eine oder andere Detail verlauten lassen, jedoch mit der Preisgabe des Namens bzw. Typisierung und einem ersten Blick auf das komplette Design, nähern wir uns jetzt dem Punkt, an dem wir alle Details nach und nach veröffentlichen werden“, sagt Bastiaan Jousma.