Flaggschiff der Schlauchboot-Kats:

Takacat 460LX – “The Biggie”

Das neue Takacat 460LX, auch "The Biggie" genannt, ist mit einer Länge von 4,6m das größte Modell in der Takacat Familie. Mit einer durchgehenden Breite von 180cm, bei einer Länge von 460cm und Schlauchdurchmessern von jeweils 55cm gehört es zu den größten tragbaren Schlauchbooten am Markt.