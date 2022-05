Material Rumpf: GFK

T40

Die Wahl zwischen Innen- und Außenborder haben all jene, die sich für die T40 interessieren. Im Außenbereich finden sich eine wirklich komfortable Badeplattform, die bei der Version mit Außenbordmotor die Motoren umgibt und so einen großen Bereich schafft, der die Motoren in sein Design und seine Funktionalität integriert. Der große Stauraum in der Garage dieser Version ermöglicht die Unterbringung von Wasserspielzeug aller Art. Bei der Innenborder-Variante findet sich außen eine größere Sonnenliege, die in eine Dinette mit Tisch umgebaut werden kann zusätzlich zu einer großen Badeplattform, auf der ein Tender oder Jetski gelagert werden kann. Optional kann eine hydraulische Plattform installiert werden. Alle Modelle können z.B. in Sachen Rumpf- und Polsterfarben vielfältig konfiguriert werden und bieten eine umfassende und luxuriöse Ausstattung für schöne Stunden auf dem Wasser an.

Länge: 12,36m

Breite: 3,65m

Tiefgang (min): 0,50m

Leergewicht: 6,8 t

Material Rumpf: GFK

Kabinen: 2

Bad/Nasszelle: 1

Personen: 12

www.tesoro-yachts.com

www.witsenmarine.nl